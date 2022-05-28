“الشلال التفاعلي” أيقونة جمالية جاذبة في موسم جدة 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
لفتت قرية الشلال الواقعة في منطقة سيتي ووك -أكبر مناطق موسم جدة 2022- أنظار الزوار وإعجابهم كمنطقة استرخاء تطل على شلال بارتفاع ٥٠ متراً، إلى جانب مراكب صغيرة تأخذ الزوار في جولة ممتعة حوله، ويتفاعل معه الأطفال، ويبحث فيه الكبار عن سر جاذبيته.
وتتيح منطقة الشلال التفاعلي مساحة خضراء واسعة حول الشلال، وتضم مجموعه من المطاعم بأنواع مختلفة، ومتاجر، وسفينة بوسط المياه للجلوس، ومراكب صغيرة للتجول في حوض النافورة، والمباني مغطاه بواجهات وبديكورات تعكس الطابع العام للفعالية، وتتماشى مع طابع الموقع العام وجلسات مطلة على الشلال.
وتُعد منطقة سيتي ووك أكبر مناطق موسم جدة، وتحتوي على 9 مناطق ترفيهية متنوعة ما بين مطاعم ومتاجر وفعاليات لأول مرة يمكن تجربتها داخل المدينة، مثل المنطاد وعروض هوت ويلز، كما تضم منطقة سيتي ووك قرية الأنيمي، ومنطقة الرعب وغيرها من المناطق الممتعة.
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