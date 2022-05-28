غداً.. أمير الباحة يرعى اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار “نحو قيادة آمنة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة ، تستضيفُ إمارةُ منطقة الباحة غداً ، اجتماعَ لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار “نحو قيادة آمنة” ، بحضور عددٍ من قيادات إمارات المناطق في المملكة والجهات ذات العلاقة .

وسيتضمَّنُ الاجتماع عرضاً لإمارة منطقة الباحة،وتقريراً عن مؤشرات الأداء،وإحصائيات تفصيلية لمنجزات لجان السلامة المرورية بالمنطقة ،كما سيتم استعراض مشاركات الجهات الحكومية ذات العلاقة،وجهود المركز الوطني لسلامة الطرق .