غداً.. أمير الباحة يرعى اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار “نحو قيادة آمنة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة ، تستضيفُ إمارةُ منطقة الباحة غداً ، اجتماعَ لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار “نحو قيادة آمنة” ، بحضور عددٍ من قيادات إمارات المناطق في المملكة والجهات ذات العلاقة .
وسيتضمَّنُ الاجتماع عرضاً لإمارة منطقة الباحة،وتقريراً عن مؤشرات الأداء،وإحصائيات تفصيلية لمنجزات لجان السلامة المرورية بالمنطقة ،كما سيتم استعراض مشاركات الجهات الحكومية ذات العلاقة،وجهود المركز الوطني لسلامة الطرق .
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