«ممرضة المجاردة» تروي تفاصيل حادثة الاعتداء عليها وسحلها

محمد بن مسعود - الدمام - روت سالمة الشهري الممرضة بأحد المستشفيات محافظة المجاردة، تفاصيل حادثة الاعتداء عليها وسحلها من قبل مواطن.

وقالت الشهري، في اتصال هاتفي مع قناة “روتانا خليجية”: “نحن فقط 4 ممرضات في الطوارئ، ويوم الخميس 25 شوال الماضي ، كنت في منطقة الفرز، لأخذ بيانات المريض، وتطوعت لتقديم المساعدة للمرضات في قسم الرجال”.

وتابعت الممرضة سالمة الشهري “أخذت بيانات المريض ووزنه وأثناء استكمال الورقة الخاص بالمريض، تفاجأت بشخص يضربني على كتفي الأيسر بالداخل ويصرخ فكي المغذية، فكي المغذية، ولا أعلم عن ماذا يتحدث؟

أخبار قد تهمك

وأضافت “هذا الشخص ضربني مرة ثانية حتى طحت على الأرض وقام بسحبي من منطقة الفرز لمنطقة قسم الرجال أمام الأطباء والممرضين والممرضات”.

يذكر أن شرطة منطقة عسير أعلنت في وقت سابق، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.