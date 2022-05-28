ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح قبل لقاء ريال مدريد في نهائي أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - حرص نادى ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة دعم وتحفيز نجم الفريق الفرعون المصري محمد صلاح، وذلك قبل ساعات قليلة من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب الريدز، عبر تويتر، صورة للفرعون المصري خلال سفره مع بعثة الفريق إلى فرنسا، صحبها بتعليق: “كل الثقة يا مو”.

ويخطط ليفربول لتحقيق الانتصار والانتقام من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه في عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع فى تاريخه، بينما يأمل الملكي تحقيق لقبه الرابع عشر في أمجد البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.