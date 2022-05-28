بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له باذن الله تعالى السفير / علي عبدالملك قاضي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال السلك الدبلوماسي، وخدمة المجتمع
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الاخ /عبدالسلام عبدالملك قاضي، والى اولاد واسرة الفقيد، وكافة آل قاضي بمحافظة صنعاء، عبر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام المساعد يواسي آل قاضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.