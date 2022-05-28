اخبار الخليج – معالي الشيخة مي تلتقي وزير الثقافة المغربي 

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش زيارتها للمملكة المغربية، التقت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022م معالي السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل المغربي، حيث تباحث الطرفان تطوير العلاقات الثقافية بين المملكتين الشقيقتين.

خلال اللقاء توقفت معاليها عند الروابط الثقافية العريقةً التي تعكس أهمية العمل الثقافي العربي المشترك من المحيط إلى الخليج، مشيدة بالتبادل الثقافي ما بين البلدين والذي أثمر خلال السنوات الماضية برامج وأنشطة مشتركة وحضوراً مميزاً للمغرب في الحراك البحريني، كما وحضرت مملكة البحرين على الدوام في المحافل الثقافية الكبرى في المغرب.

كما وأطلعت معاليها، معالي السيد محمد معدي بن سعيد على جهود المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وتدشين كتاب التراث العالمي في البلدان العربية في المكتبة الوطنية بدعم من مجموعة جي إف إتش المالية.

هذا وكان المركز الإقليمي قد دشّن الكتاب في جزئه الثاني في مملكة البحرين مطلع العام الجاري، وتم إطلاقه لأول مرة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس.