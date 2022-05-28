اخبار الخليج – احتفال الجامعة الاهلية بمرور ١٥ عام مع جامعة برونيل

محمد بن مسعود - الدمام - اكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الامين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي على قدرة الجامعات البحرينية تحقيق قفزات كبيرة في التعليم والبحث والابتكار إذ تمكنت من إيجاد شراكات علمية وأكاديمية للارتقاء بالوطن والحضارة الإنسانية، منوهة في الوقت نفسه بقصة النجاح المميزة التي حققتها الشراكة الأكاديمية بين الجامعة الأهلية وجامعة برونيل البريطانية.

جاء ذلك أثناء كلمتها في احتفالية الجامعة الأهلية وجامعة برونيل البريطانية بمناسبة مرور 15 عاما على الشراكة العلمية والأكاديمية بين الجامعتين بحضور عدد من القيادات العلمية والاكاديمية وعلماء وأساتذة وباحثين من الجامعتين وعدد من خريجي برنامجي الدكتوراه اللذين تقدمهما الجامعتين.

حيث عبرت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة عن اعتزازها بمرور 15 عامًا على الشراكة الأكاديمية بين الجامعة الأهلية وجامعة برونيل، منوهة بالدور الذي اضطلعت به هذه الشراكة في النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي، معبرة عن حرص مجلس التعليم العالي لتشجيع مثل هذه الشراكات والحث على تطويرها وتنميتها مستقبلا.

وأكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء البروفيسور عبدالله الحواج أن تخريج نحو 70 باحثا وباحثة من برنامجي الدكتوراه خلال 15 عاما من الشراكة المثمرة بين الجامعتين يعكس مدى جديتهما في تخريج علماء متخصصين في أحدث مجالات علوم الإدارة والتكنولوجيا، حيث وجه الحواج خالص شكره وتقديره للدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على رعايتها الكريمة لحفل الجامعتين وعلى الدعم الذي توليه لمؤسسات التعليم العالي للارتقاء بمسيرة التعليم العالي بمملكة البحرين