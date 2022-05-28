اخبار الخليج – سفير البحرين في بروكسل يشارك في اجتماع غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية

محمد بن مسعود - الدمام - شارك عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير البحرين في بروكسل، في اجتماع غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، بحضور سفراء ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي شركات ومراكز بحثية اقتصادية.

وأكد سعادة السفير، لدى اجتماعه مع الأمين العام لغرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية السيد قيصر حجازين، حرص البحرين على توطيد أواصر الشراكة الاقتصادية الخليجية الأوروبية، وتنميتها في مختلف المجالات، لاسيما مع بروز فرص استثمارية واعدة في القطاعات الحيوية المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة والبيئة الخضراء والمناخ والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، وتمثيل دول الخليج العربية عاشر أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، مثمنًا جهود الغرفة في تعزيز التعاون التجاري العربي الأوروبي على مدى أكثر من أربعين عامًا.