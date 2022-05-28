اخبار الخليج – الاستمرار في خطة العمل المشتركة تحقيقاً لاستقرار المرأة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة الإسكان على تقديم كافة التسهيلات الإسكانية للمرأة البحرينية تبعاً للأنظمة والقوانين المعمول بها بوزارة الإسكان وبالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله, مشيداً بدعم سموها اللامحدود لتحقيق استفادة المرأة البحرينية من جميع الخدمات الإسكانية.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمع وكيل وزارة الإسكان بسعادة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، مساعد الأمين العام، والسيدة عبير محمد دهام مدير مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة، ومن جانب وزارة الإسكان حضر كل من الأستاذة مريم الفليتي مدير إدارة الخدمات الإسكانية، والأستاذة نسيم الجبل رئيس مجموعة البحوث الاجتماعية، وذلك بمكتب وكيل وزارة الإسكان صباح الخميس.

وأوضح سعادة وكيل وزارة الإسكان أن التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة يتم وفق آلية واضحة ومستمرة من أجل توفير حق الانتفاع للمرأة البحرينية المعيلة بعد دراسة تلك الحالات، ومنحها «بدل السكن» فور قبول الطلب لبعض الفئات المستحقة، إلى جانب ثمرة التعاون المشتركة مع المجلس ضمن مشروع «مساكن» إذ أن التوسع بهذا المشروع يكون وفق المتاح من الإمكانيات وتبعاً للمعايير المتبعة بالوزارة ضمن ماحددته اشتراطات قبول الفئة الخامسة.

وخلال اللقاء أكدت سعادة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، مساعد الأمين العام بالمجلس الأعلى للمرأة على أهمية التنسيق المشترك والتعاون الدائم مع وزارة الإسكان وحرص المجلس على مواصلة تنفيذ الخطة المشتركة بما يحقق الاستقرار للمرأة البحرينية وأسرتها كأحد أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من خلال إيجاد خدمات إسكانية توفر العيش الكريم.

وختاما، تقدمت بالشكر لوزارة الاسكان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لبحث السياسات النوعية والبرامج التطويرية التي من شأنها أن تساهم في سرعة حصول المرأة البحرينية على خيارات وحلول إسكانية ملائمة .