ولي العهد يرعى افتتاح معرض ومنتدى تقنيات التشجير

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية الأمير محمد بن سلمان ، يفتتح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عبدالرحمن الفضلي، غدا الأحد، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي ينظمه المركز بالتنسيق والتعاون مع وزارة «البيئة»؛ حيث يمثل المعرض والمنتدى ملتقى علميًا يعكس جهود المملكة الكبيرة في دعم الغطاء النباتي وحماية البيئة محليًا وإقليميًا وعالميًا. ويشارك في المعرض والمنتدى عدد كبير من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجمعيات البيئية، والجهات والمنظمات الدولية، إضافة إلى نخبة من الخبـراء والمهتميـن بالمجـال البيئـي وقضايـا المنـاخ، ويتضمن أيضًا 20 جلسة حوارية وورشة علمية سيُقدَّم خلالها نحو 50 ورقة علمية، وأكثر من 80 عارضًا لمنتجاتهم ومشروعاتهم وابتكاراتهم، التي تعد أحـدث مستجدات التقنيـة فـي مجـال مكافحـة التصحـر والتخفيـف مـن آثـاره وتنميـة الغطـاء النباتـي وحمايتـه، وأفضل التجـارب والأبحـاث والدراسات العلمية عالميًا.



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