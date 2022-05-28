استعراض نجاح زراعة الأناناس والكاجو والكرمبولا والشيكو بجازان

يستعرض مركز الأبحاث الزراعية التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان التجارب والأبحاث الزراعية الناجحة لمختلف أنواع الفواكه التي حققت نجاحًا في زراعتها بالمنطقة، وذلك خلال مشاركة المركز في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022 الذي ينطلق بمحافظة صبيا غدًا .

ويدعم المركز جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثله بوكالة الزراعة في الوصول لبيئة زراعية مستدامة تحقق أهداف التجارب والأبحاث العلمية وتسهم في خدمة المزارعين وتُحسّن جودة الزراعة ، وترتقي بخدمة المزارعين بمنطقة جازان وخارجها.

ويُعرّف المركز زوار المهرجان بعدد من التجارب الزراعية الناجحة، التي تشمل زراعة الأناناس التي بدأت تجاربها عام 1982، بإدخال أصناف من الأناناس وهي شوقر لوف، والبيرولا، وناتال كويين ، وزراعة الشيكو "السبوتا" التي بدأت عام 1985، وزراعة الكاجو التي بدأت عام 1986، وكذلك زراعة الكرمبولا أو "فاكهة النجمة" التي بدأت زراعتها عام 1989م، وأعطت محصولًا جيدًا في المنطقة وما زالت تحت البحث والدراسة.

كما يسعى المركز لتعريف المزارعين والزوار بمختلف الخدمات التي يقدمها ومنها إجراء التجارب الزراعية وإدخال أنواع من الفواكه ذات المردود الاقتصادي الجيد وتعميم التجارب الناجحة على المزارعين للاستفادة منها، ودراسة المقننات المائية للمحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة، ورصد الآفات والأمراض وإجراء التجارب الحقلية اللازمة للتعرف على الأسلوب الأمثل لمقاومتها، والقيام بأعمال الإرشاد الزراعي.