ضبط 5250 قرصا خاضعا للتداول الطبي بحوزة 4 أشخاص

ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان (4) مواطنين بحوزتهم (5250) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الريث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.



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