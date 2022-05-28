صور الإبل تزين الجواز السعودي

نشر نادي الإبل صورا للجواز السعودي، وهو يحمل بين صفحاته صورة داخلية لجواز سفر سعودي جديد، يظهر فيها قطيع من الإبل، وذلك في أحدث خطوات الدعم الحكومي لقطاع الإبل في المملكة.
واحتفى النادي بإضافة صور الإبل إلى صفحات جواز السفر السعودي الجديد، قائلا: "نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمزا لثقافتنا وحضارتنا.. عطايا الله".
يذكر أن السعودية تقيم سنويا مهرجانا خاصا بالإبل يتم فيه سباقات وجوائز بالملايين، ومزادات.
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