خبراء: جدري القرود قد يدمر البصر لدى بعض الفئات

محمد بن مسعود - الدمام - حذر خبراء في مجال الفيروسات والأمراض، من المخاطر التي قد يسببها جدري القرود على البصر عند فئات محددة.
وأوضح الخبراء أن هناك مخاطر شديدة على البصر لثلاث فئات حال إصابتهم بذلك المرض، وفقًا لـ«العربية» نقلًا عن «نيويورك تايمز».
وأشار الخبراء إلى أن هذه الفئات تشمل:
1 – الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.
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2 – كبار السن.
3 – من يعانون ضعف المناعة.
وحذر الخبراء الأشخاص المصابين من فرك أعينهم؛ لأن الفيروس يمكن أن يدمر البصر.
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