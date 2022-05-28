محمد بن مسعود - الدمام - تصدر هاشتاق” #القبض_علي_المتحرش_الكبير_ بالسن” موقع “تويتر” كأكثر الموضوعات بحثاً خلال الساعات القليلة الماضية.
وطالب المغردون بكشف حقيقة مقطع فيديو متداول لشخص مسن يتحرش بخادمة إفريقية، فيما قامت هي بتصوير المقطع على هاتفها الجوال، ولم يتضح من المقطع تاريخ وقوع الحادثة ولا مكان تصويرها.
ودفع ذلك العديد من متابعي تويتر إلى المطالبة بالكشف عن حقيقة هذا المقطع خاصة وأن البعض يؤكد أنه مقطع قديم أعيد تداوله مرة أخرى في تويتر خلال الساعات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر “#القبض_علي_المتحرش_الكبير_ بالسن”يتصدر “تويتر”.. ومغردون يطالبون بالقبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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