أول تعليق من «الأوقاف» المصرية على واقعة طرد أحد المصلين قبل صلاة الجمعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

كشفت وزارة الأوقاف المصرية، ملابسات طرد عامل مسجد بمنطقة السيدة عائشة لأحد المصلين، قبل صلاة الجمعة، أمس، وإغلاق بوابة المسجد.

من جانبه، قال مدير مديرية أوقاف القاهرة خالد صلاح الدين، إنه نزل إلى مسجد المواصلة بحي التونسي التابع لإدارة جنوب القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة.

وتبين أن الشخص الذي ظهر في أحد الفيديوهات هو “سليم كامل منتصر أبو زيد”، ليس من العاملين بالأوقاف على الإطلاق، ولا ممن الخليج 365 لهم العمل بها.

وأشار مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أن المشادة كانت بين أبو زيد وبين أحد الأشخاص خارج المسجد وتطور الأمر بينهما بعد دخوله حرم المسجد، مما اضطره إلى الخروج إليه مرة أخرى، وتم الصلح بينهما.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر انفعال عامل مسجد، بمنطقة السيدة عيشة على المصليين ومحاولة طردهم قبل أداء صلاة الجمعة، ونشبت مشادة كلامية، كادت تصل إلى التشابك بالأيدي.