تعليم القصيم يحقق جائزة ذهبية وجائزة خاصة في المعرض الدولي ايتكس 2022 بماليزيا

محمد بن مسعود - الدمام - حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم جائزة “ذهبية ” كبرى وجائزة “خاصة” في معرض آيتكس 2022 الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية والمقام في ماليزيا ، حيث حققت الطالبة أميرة بنت علي العجلان من مجمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للموهوبات ببريدة جائزة ذهبية في مجال التكنولوجيا الحيوية والصحة، كما حصلت على جائزة خاصة من معرض آيتكس كأفضل ابتكار.

مدير عام تعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح قدم التهنئة والتقدير للقيادة الرشيدة؛ لدعمها وعنايتها، وبارك لسمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ومعالي وزير التعليم وللزميلات في إدارة الموهوبات في تعليم القصيم، ولأسرة الطالبة أميرة بنت علي العجلان؛على هذا الإنجاز، مؤكدًا بأن ماحصلت عليه الطالبة أميرة بمعرض ( ITEX2022 ) الدولي”، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة في عدد من المجالات والمسابقات على المستوى المحلي والعالمي.

ويُعد معرض آيتكس 2022 منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات مختلفة، مثل العلوم والتكنولوجيا، تستهدف جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين، والمستثمرين والمصنّعين في مجموعة من الدول؛ لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات المختلفة.