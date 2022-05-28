الجيش اليمني يقتل قياديا حوثيا بارزا أثناء محاولة تسلل بمحافظة مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قُتل قيادي حوثي بارز مع مجموعة عناصر حولوا التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في جبهة المشجح بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

ونقلت قناة (اليمن) الإخبارية عن مصادر عسكرية وميدانية اليوم السبت، أن قوات الجيش فاجأت المجموعة الحوثية بضربات مباغتة، ما أسفر عن مقتل أغلب أفراد المجموعة فيما لاذ من بقي منهم بالفرار.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي قُتل مع عدد من مرافقيه في العملية، مشيرة إلى أنه يعد من أبرز القيادات العسكرية للمليشيات، ومقتله يشكل خسارة كبيرة للحوثيين.