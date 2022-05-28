«تعليم جدة» يعلن موعد بدء التسجيل في «رياض الأطفال»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال سيبدأ غدا (الأحد) بتاريخ 1443/10/28 الموافق 2022/5/29، ويستمر خلال العام الدراسي.

وكشفت أنه يحق التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ سن السادسة، مفيدة بأن هناك ثلاثة مستويات للأطفال المستحقين للتسجيل في رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:

المستوى الأول: من 1440/2/3 الموافق 2018/10/12 إلى 1441/2/2 الموافق 2019/10/1 (للروضات الأهلية العالمية فقط).

المستوى الثاني: من 1439/5/3 الموافق 2018/1/20 إلى 1440/2/2 الموافق 2018/10/11.

المستوى الثالث: من 1438/2/3 الموافق 2016/11/3 إلى 1439/5/2 الموافق 2018/1/19.

أخبار قد تهمك

وشددت إدارة تعليم جدة على أن أولوية القبول في مرحلة رياض الأطفال (حكومي) ستكون لمن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين، وغير السعوديين من أم سعودية، كما أن الأولوية في التسجيل بمرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث.

وأوضحت أنه يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث حتى تاريخ 1444/1/23 الموافق 2022/8/21.