صندوق الاستثمارات: برنامج “تطوير الخريجين” يُكسب الشباب المهارات العملية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات يوفر برنامج تطوير الخريجين المقدم من صندوق الاستثمارات العامة، فرصةً للشباب السعودي لتلقي التدريب المهني والأكاديمي على مدار 10 أشهر. وقال الصندوق اليوم عبر حسابه في تويتر: يأتي ذلك بالتعاون مع أفضل المعاهد العالمية؛ لتمكينهم من الحصول على فرصة لاكتساب المهارات العملية مع الصندوق وشركاته. ويشتمل البرنامج على مرحلتين: الأولى هي التدريب الأكاديمي ومدتها أربعة أشهر، وتتضمن تقديم نظريات ومهارات جديدة ومتعددة للخريجين، وتشمل: (محاضرات، واختبارات، وورش عمل، وحلقات نقاش، والعمل على عروض تقديمية واحترافية). أما المرحلة الثانية فتستمر 6 أشهر، وتتضمن اكتساب الخريج الخبرة العملية المطلوبة من خلال العمل، إلى جانب القادة والخبراء عبر إدارات مختلفة في الصندوق بهدف تطبيق المعارف عمليًّا. ويحصل جميع المتدربين على شهادة تخرج من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه بعد إتمام البرنامج بنجاح. أخبار قد تهمك

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