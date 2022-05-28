السعوديه آل إدريس يستقبلون المعزين في فقيدهم

والفقيد شقيق كل من المستشار بالديوان الملكي مصطفى إدريس، وعبدالرحمن، والمستشار بوزارة الخارجية جميل، والعميد شاكر (رحمهم الله)، ومحمود. ووالد المهندس عزام، وريان، ونادية، وهيفاء، ومها، وهيام، َوجيهان.
يذكر أن اليوم (السبت) هو ثاني أيام العزاء في حي الشاطئ بجوار جامع الإحسان بجدة.
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