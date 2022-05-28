نفاذ تذاكر حفل النجم العالمي جاستن بيبر في مسرح الدانة خلال يوم واحد

محمد بن مسعود - الدمام - منذ طرحها للبيع في صباح أمس الجمعة نفذت جميع التذاكر المخصصة لحفل النجم العالمي جاستن بيبر على مسرح الدانة، والذي يأتي تحت عنوان «جاسيتس وورلد تور».

وقد تهافت المعجبون منذ صباح أمس للحصول على التذاكر، حيث تم إجراء ما يقرب من 5000 عملية شراء في أول 60 دقيقة من طرحها للبيع، وتم بيع التذاكر المتبقية بالكامل بحلول الساعة 6 صباحاً في اليوم التالي.

وباع الفنان الشهير جاستن بيبر خلال جولته العالمية، ما يزيد عن 1.3 مليون تذكرة حتى الآن، وأقام أكثر من 125 عرضاً في أكثر من 30 دولة. وتستمر هذه الجولة حتى شهر مارس 2023. ويعد الحفل بمسرح الدانة هو الحفل الوحيد الذي سيقام في الهواء الطلق على مستوى الشرق الأوسط.

تم افتتاح مسرح الدانة في نوفمبر الماضي، وقد استضاف عدداً كبيراً من العروض الدولية منذ افتتاحه في عام 2021، مما رسخ مكانته بسرعة كوجهةمفضلة على مستوى المنطقة للفنانين العالميين والمعجبين على حد سواء.

الجدير ذكره، ان مسرح الدانة يقع في منطقة الصخير في مملكة البحرين، ويوفر تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية، التي تمكنه ليصبح أحد الوجهات المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين. كما أن يشمل مسرح الدانة العديد من الساحات الداخلية والخارجية الخلابة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشركات وللمناسبات الخاصة.