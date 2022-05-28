شاهد.. زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي تضعه في موقف محرج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زلة لسان جديدة خلال كلمة له، حيث استبدل كوريا الجنوبية بجارتها الشمالية، ما أثار موجة من التفاعل والسخرية بمواقع التواصل.
وجاءت زلة لسان “بايدن” خلال حديثه إلى خريجي الأكاديمية البحرية في أنابوليس، حيث قال: “هل اعتقد أي شخص أنه عندما دعوت إلى فرض عقوبات على روسيا، فإنه بالإضافة إلى الناتو، فإن أستراليا واليابان وكوريا الشمالية وبعض دول الآسيان ستدعمها؟”، أي بدلا من اسم كوريا الجنوبية ذكر بايدن اسم كوريا الشمالية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية موضوع هفوة بايدن الجديدة، ومقطع الفيديو الخاص بها، حيث قال أحدهم: “الأحمق الكاذب الفاسد لا يعرف كوريا الشمالية من كوريا الجنوبية”.
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