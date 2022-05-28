محمد بن مسعود - الدمام - مدرب طيران يختلي بطالبته ويمارس الرذيلة معها في الجو خلال رحلة تدريب (فيديو)

مارس مدرب طيران متزوج الرذيلة (الجنس) مع طالبه البالغ من العمر 21 عامًا مقابل المزيد من حصص وساعات التدريب. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأثارت فضيحة الثنائي جدلًا وتداعيات كبيرة في روسيا وحول العالم .

وبدأ الثنائي ممارسة الرذيبة مع بعضهما بعد أن استقلتا الطائرة إلى الهواء بشكل تلقائي دون رد فعل . وسجل الثنائي اللحظات وبعد تسريب المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم احتجاز مدرب الطيران والمتدربة . ونفت الطالبة في البداية المزاعم في إفادتها للشرطة، ثم وقالت الطالبة بعد ذلك إنها قبلت عرض معلمها بعد أن وعدها بـ “المزيد من ساعات الطيران” .

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