محمد بن مسعود - الدمام - أردني ذهب لـ “حمام العريس” فلقي حتفه في حادث مأساوي

توفي شاب أردني قبل زفافه بساعات في محافظة الكرك الأردنية كان في طريقه لـ “حمام العريس” فرحل مع ابن عمه عشية عرسه..

وانتشر خبر وفاة العريس على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة حيث زاد من فجاعة المأساة أن العريس وزع بطاقات الدعوة لحفل عرسه الذي كان مقرراً اليوم.

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ولقي منذر السبيله أحد عناصر شرطة محافظة الكرك، أمس الجمعة، مصرعه ، إثر حادث سير مروع توفي على إثره أيضا أحد أقاربه ويدعى وزان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة دعوة حفل زفاف الشاب السبيله وصورته، مرفقين معهما دعواتهم بأن يتغمد السبيلة بواسع رحمته.