اأ‬ يجتمع بقيادات التعليم العالي والعام في عسير لتعزيز أوجه التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

رفع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها، عظيم الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة-أيدها الله- لاهتمامها وحرصها الدائمين، بمجال التعليم ومسيرته على مستوى المملكة عامة ومنطقة عسير بصفة خاصة، مشيرًا إلى استقبال سمو ولي العهد-حفظه الله- الطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة، مؤكدًا أن ذلك جاء انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بسواعد الوطن الشابة التي تساهم في بناء مستقبل زاهر، مع ما تحمله الرؤية الطموحة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه في مكتبه بديوان الإمارة برئيس جامعة الملك خالد وجامعة بيشة والجامعة الإلكترونية، ومديري إدارات التعليم بالمنطقة، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي يتبع لها 36 كلية ومعهدا، ضمن ورشة عمل استرشادية لمستقبل التعليم العام والعالي.

واستعرض الأمير تركي بن طلال، خلال الاجتماع أبرز المنافسات المستهدفة، وقيمتها العلمية، وأوجه التعاون بين الجهات التعليمية، والدعم المطلوب من هيئة التطوير من خلال التنسيق والمتابعة، والتكريم والإشادة بالجهات المتميزة، ورعاية الاتفاقيات، وتسهيل مشاركة الجهات في المنافسات، بالإضافة إلى رصد وتوثيق النجاحات ونشرها، وتشجيع الجهات ورجال الأعمال على تبني ودعم الاختراعات والابتكارات الفائزة، وذلك وفق عدد من المعايير التي تسير بالمنطقة نحو العالمية.

ووجه الأمير تركي بن طلال بتكثيف الجهود والعناية بالطلاب والطالبات، وتلبية احتياجاتهم التي تتوافق مع توجهاتهم التعليمية، وتوفير البيئة التعليمية التي تساهم في تحقيق النجاحات، والكشف عن الموهوبين والموهوبات وتقديمهم لمنصات التكريم.