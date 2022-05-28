محمد بن مسعود - الدمام - شاب مخمور يتلف 4 سيارات فارهة.. (فيديو)

قام شاب صيني مخمور بإتلاف 4 سيارات فارهة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه. ذكرت ذلك صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الشاب تسبب بإتلاف السيارات الأربعة تقدر بـ150 ألف دولار. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، أثناء قيام الشاب بالصعود فوق أسطح وزجاج السيارات الفارهة أثناء وقوفها وكسر الزجاج والأجزاء الخارجية منها.

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