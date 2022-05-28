السعوديه الآغا يحتفل بعقد قران «عيد» على ابنة «ربيع»

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الآغا، بعقد قران نجله الدكتور عيد، على ابنة ناصر ربيع، وذلك في احتفال اقتصر عائلياً في مكة المكرمة وسط فرحة الجميع.
وعبر العريس عن سعادته بهذه الليلة، ووصفها بأنها من أجمل ليالي العمر، وتجسد كل معاني المودة والألفة والرحمة والسعادة الأسرية وتحمل المسؤولية الجديدة.
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