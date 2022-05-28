محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. فنانة شهيرة تثير الجدل بمشاركتها صورة برفقة جثمان والدها

أثارت الفنانة العراقية كادي القيس جدلاً واسعاً حول صورة شاركتها مع والدها، رأى البعض أنه كان متوفياً وأوضحت القيس أن الصورة كانت قبل وفاة والدها بوقت قصير.

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وقالت كادي القيسي أن مشاركتها صورة بجانب جثمان والدها قبل وافته منذ ساعات قليلة، مؤكدة أنها قامت بإلتقاططها قبل وفاته.

وفي منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي قالت: “اول شي الاب ابويه واني حرة، وثاني شي الصورة اخر صورة لأبويه قبل وفاته وكان مريض”.

ونشرت أيضا صورة سيلفي مع والدها ظهر فيها أصفر اللون إلى حد ما، وطالبت متابعيها الدعاء بالرحمة لوالدها.