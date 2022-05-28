بالفيديو :مستشارة أسرية تروي قصص صادمة عن الشذوذ الجنسي.. وتكشف أسبابه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

كشفت المستشارة الأسرية نجوى الثقفي عن عدة أسباب للشذوذ الجنسي، موضحة أن منها ترجع لأسباب عضوية ومنها لأسباب نفسية.

وروت قصص صادمة خلال لقاء مع برنامج” يا هلا” على “روتانا خليجية”، فمن بينها واقعة سيدة جعلت ابنتها تعيش بشخصية ولد حتى مرحلة الثانوية.

كما كشفت معاناة طفلة مع المربية حيث كانت تعتدي عليها جنسيا لمدة عامين ، وظلت طوال طفولتها تعاني من أزمات نفسية.

وأشارت إلى أن الفتاة اعتادت على ذلك الأمر، وتزوجت واكتشف زوجها أنها على علاقة بصديقة لها وطلقها، مشيرة إلى أنه في تلك الحالة يعتبر الشذوذ بسبب نفسي.