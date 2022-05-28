جبل القطار بمنطقة تبوك .. أيقونة المقاصد السياحية على خارطة الزائرين للمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يتسنم تكوين جبل القطار بمنطقة تبوك مكانة بارزة كوجهة سياحية طبيعية مميزة وأيقونة المقاصد السياحية على خارطة الزائرين للمنطقة وعنصر جذب آخر يضاف إلى كثير من المواقع التي تزخر بها المنطقة.
وجبل القطار عبارة عن تجويف صخري تتقاطر المياه من سقفه على مدار العام لتتساقط بحضن بركة صخرية تنمو حولها عدد من الأعشاب والشجيرات، فيما تشكل النباتات التي تمثل سواقط معلقة منظراً غاية في الروعة، ومورداً للعديد من الطيور والكائنات الفطرية المستوطنة بالمنطقة أو المهاجرة عبرها.
ويقع الجبل في مركز الزيته بمحاذة الطريق المتجه من مدينة تبوك إلى محافظة حقل وسط جبال شامخة وطبيعة وتكوينات صخرية ومغارات ورمال بألوان متعددة، تتجاوز تفاصيلها أي وصف بديع ، فمصدر قطرات المياه وصوت تساقطها يمثل بعداً ومشهداً فريداً في التأمل نحو عظيم صنع الله.
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