بعد ساعات من اختفائه العثور على مفقود في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

عثر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، على شخص فُقد، بعد ترجّله من مركبته بالقرب من الدهناء التابعة لمنطقة الرياض.

وكشف الفريق أنه تم العثور على المفقود بصحة جيدة، وذلك بعد ساعات من اختفائه.

ولفت الفريق، إلى أن عمليات البحث تمت بمركبات مجهزة وأدوات خاصة لعمليات البحث.