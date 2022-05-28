خادم الحرمين الشريفين يعزي ملك الأردن في وفاة والد الملكة رانيا العبدالله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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