سمو ولي العهد يعزي ملك الأردن في وفاة والد الملكة رانيا العبدالله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.
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