محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
احتفى نادي الإبل في السعودية أمس ، بإضافة صور الإبل إلى صفحات جواز السفر السعودي الجديد، في أحدث خطوات الدعم الحكومي لقطاع المربين والعشاق الكثر لحيوان الصحراء ذي المكانة في نفوس السعوديين.
ونشر النادي الحكومي، عبر حسابه في تويتر، صورة داخلية لجواز سفر سعودي جديد، يظهر فيها قطيع من الإبل على صفحتين متقابلتين، قبل أن يكتب القائمون على الحساب ”نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمزا لثقافتنا وحضارتنا.. عطايا الله“.
كانت هذه تفاصيل خبر في احتفاء بالماضي.. صور الإبل تزين جوازات السفر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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