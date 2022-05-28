مع دخول فصل الصيف.. هل توجد علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وضغط الدم؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – فريق التحرير:

يرى العديد من الأشخاص أن ضغط الدم يرتبط ارتباطا وثيقا بالطقس، إذ تجدهم مقتنعين بأن الضغط يرتفع في الأجواء الحارة.

وتحدث الدكتور زاندان دورجييف عن علاقة المناخ بهذا المؤشر المهم لصحة نظام القلب والأوعية الدموية.

وقال إن مفهوم الاعتماد على الأرصاد الجوية، المعروف جيدًا لكثير من الناس، غير معترف به رسمياً من قبل المجتمع الطبي وأن مجمع الأعراض هذا غير مدرج في قائمة أمراض التصنيف الدولي للأمراض، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية.

وأكدت بعض الدراسات العلمية وجود علاقة بين الطقس والتغيرات في الرفاهية، لكن عددا كبيرا من الأطباء في مختلف دول العالم يعترفون بالاعتماد على الأرصاد الجوية.

وتابع “يُعتقد أن الأشخاص الذين يعتمدون على الطقس يتفاعلون بشكل أكثر حدة مع التغيرات المناخية بسبب الأمراض الموجودة بالفعل في أجسامهم، والتي تمنعهم من إدراك هذه التغييرات بشكل طبيعي وسريع التكيف معها. نحن نتحدث عن التأثير على الجهاز العصبي، أي عمليات التنظيم الذاتي. تتفاعل بشكل مفرط، والتي يمكن أن تتجلى، من بين أمور أخرى ، من خلال التغيرات في ضغط الدم”.