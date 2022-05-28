شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة أراضي بمساحة 40 ألف متر مربع بنطاق ذهبان في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء تمكنت الفرق الميدانية من إحباط تعديات على عدة مواقع أحدثها مخالفون على أراضي حكومية وممتلكات خاصة حيث نفذت بلدية ذهبان الفرعية بمشاركة شرطة البلدية خلال الأسبوع أعمال إزالة تعديات على مساحات متنوعة قدرت بـ 40.000 ألف مترا مربعا وذلك في إطار حملاتها للقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان الفرعية م. سامي العمري أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد وإزالة عدد من نشأة العشوائيات بالنطاق والتي شملت احداثيات غير نظامية على أراضي حكومية غرب حي الرياض على مساحة إجمالية قدرت بـ 20 ألف متر مربع،

فيما جرى متابعة تعديات بـ "مخطط منح جوهرة العروس" على مساحة 16 ألف متر دون أي مستمسك شرعي، أو نظامي، وفي ذات السياق أضاف م. العمري إلى أن الفرق الميدانية وبمشاركة شرطة البلدية أزالت تعدي على أرض لمواطن قدرت بمساحتها بـ 2000 متر مربع، لافتاً إلى أن البلدية لن تتهاون في منع وإزالة التعديات التي ترصدها الفرق الرقابية على جميع الأراضي الحكومية بتطبيق النظام وإزالة تلك التعديات.