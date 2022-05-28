شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..زحام لافت بين المعتمرين في أطهر بقاع الأرض بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • شؤون الحرمين : توفير جهاز الروبوت التوجيهي لإرشاد الحجاج والمعتمرين

شهدت ساحات الحرم المكي زحام لافت بين المعتمرين وهم يحيطون بالكعبة المشرفة ، في مشهد يتكرر جماله، بصفة دائمة.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين قد سخرت من خلال وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة إرشاد السائلين، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي من خلال توفير جهاز الروبوت التوجيهي للقاصدين الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد .