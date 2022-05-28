وظائف شاغرة بجامعة «الملك فيصل».. رابط وموعد التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

تعلن عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس بمرتبة (معيد، محاضر ، أستاذ مساعد) بنظام العقود وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات في الكليات وحسب التخصصات المعلن عنها أدناه.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أنه ستعطى الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم، وذلك وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل لايقل عن جيدجداً.

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أن تكون المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم.

أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.

التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.

أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

إرفاق سجل أكاديمي بالمقررات التي درسها لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مختوم من الجامعة التي درس بها.

تقدم نسخة من رسالة الدكتوراه.

ترفق خطابات التوصية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التي تخرج منها أو عمل بها بحيث لا تقل عن توصيتين.

يجب الحصول على درجة 75% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس)، ويجب الحصول على درجة 70% لاختبار هيئة التخصصات الصحية للمتقدمين للكليات الصحية، للمتقدمين على وظيفة محاضر ومعيد.

بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب، يجب أن تكون شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة والحصول على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SMLE).

أن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.

أن يكون حسن السيرة ولائق صحياً.

ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب على (30) عامًا لوظيفة معيد، وعن (35) عامًا لوظيفة محاضر.

المتقدم على كلية طب الأسنان يشترط أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان.

اجتياز الشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك اعتباراً من يوم الإثنين بتاريخ 29/ 10 /1443 هـ الموافق 30/ 5/ 2022 م وينتهي الساعة الحادية عشر مساءً من يوم السبت بتاريخ 5/ 11/ 1443 هـ الموافق 4/ 6/ 2022 م علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.