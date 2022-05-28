رياح وأمطار خلال ساعات.. والحصيني يوضح المناطق المتأثرة

محمد بن مسعود - الدمام - وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه حسب مراصد الطقس، متوقع اليوم هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان والطائف، خاصة المرتفعات، إضافة إلى دولة اليمن.

وتابع الحصيني، إنه متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار، على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية والشرقية، إضافة إلى دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

كان الحصيني، ذكر في وقت سابق، أن «البطين»، وهو النجم الثاني من نجوم الثريا، بدأ أول أيامه الأربعاء الماضي، وعدد أيامه ١٣ يوماً,

وأضاف أن «البطين» هو آخر أنواء فصل الربيع، وفيه تستمر زيادة النهار على حساب الليل، كما تزداد فيه حرارة الجو.

وكذلك يحبس فيه الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة ويغرس فيه قصب السكر، وتجنى فيه باكورة البطيخ. أخبار قد تهمك