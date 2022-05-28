تنبيه عاجل من الجوازات للراغبين في السفر خارج المملكة

يأتي ذلك في الوقت الذي حدثت فيه بعض الدول من اشتراطات السفر إليها مع تراجع حدة في فيروس كورونا في أغلب بلدان العالم، فيما جاء ذلك في الوقت الذي تدرس فيه دول فرض إجراءات احترازية؛ بسبب جدري القرود الذي بات منتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم، وسجل أكثر من 100 إصابة، كما حدثت بعض الدول اشتراطات السفر إليها مع تراجع حدة في فيروس كورونا في أغلب بلدان العالم.