تنبيه عاجل من الجوازات للراغبين في السفر خارج المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
دعت الجوازات السعودية، أمس الجمعة، المواطنين الذين يرغبون في السفر خارج المملكة خلال الأيام المقبلة بضرورة التأكد من الاشتراطات الصحية.
وقالت الجوازات السعودية عبر حسابها على تويتر، إنه يجب التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حدثت فيه بعض الدول من اشتراطات السفر إليها مع تراجع حدة في فيروس كورونا في أغلب بلدان العالم، فيما جاء ذلك في الوقت الذي تدرس فيه دول فرض إجراءات احترازية؛ بسبب جدري القرود الذي بات منتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم، وسجل أكثر من 100 إصابة، كما حدثت بعض الدول اشتراطات السفر إليها مع تراجع حدة في فيروس كورونا في أغلب بلدان العالم.
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