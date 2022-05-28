الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تقيم مسابقة “يوم المائدة العالمية” لأكثر من 90 طبقا عالميا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أقامت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مسابقة “يوم المائدة العالمية ” ضمن فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب العاشر لأفضل مائدة تشمل مختلف المأكولات والأطباق التي تشتهر بها كل دولة .

وتهدف المسابقة التي شارك فيها 10 طباخين متخصصين من كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة لتحكيم الأطباق والمأكولات حيث تم تسجيل أكثر من ٩٦٢ صنفاً من الأطعمة الشعبية لأكثر من ٩٠ دولة ، إلى إبراز التنوع الثقافي بين الشعوب في إعداد المأكولات وطريقة تحضيرها وتقديمها على سفرة الطعام والتي لاقت استحسان الزوار الذين قدموا للاستمتاع بفعالية “يوم المائدة العالمية” لتذوق أصناف مختلفة من الأطباق المعروضة أمام أجنحة كل الدول المشاركة في المسابقة والتعرّف على طرق تحضيرها وفق تقاليد مختلفة تشكّل مزيجاً يوضح التنوّع الثقافي للمشاركين .

يذكر أن مهرجان الثقافات والشعوب في نسخته العاشرة الذي يشارك فيه طلاب من الجامعة الإسلامية يمثّلون أكثر من 80 جنسية ، يعد ملتقى للثقافات وحاضنة للموروث الإنساني للعديد من شعوب العالم ونافذة للتعرّف على تقاليدهم وتسليط الضوء على تباين أساليب العيش بين الدول والشعوب والثقافات واستعراض نشأتها وتاريخها وعاداتها ومأكولاتها وأزياءها القديمة لكل دولة وما تشتهر به من إرث ثقافي متنوع .