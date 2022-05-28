محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 2 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحا .