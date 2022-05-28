الأرجنتين تؤكد تسجيل أول إصابتين بجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكدت وزارة الصحة في الأرجنتين تسجيل أول إصابتين بجدري القرود يوم الجمعة.
وقالت الوزارة إن نتيجة الاختبارات للحالة المعنية جاءت إيجابية، مضيفة أن المريض يتمتع بصحة جيدة وأن الأشخاص الذين كانوا مخالطين له يخضعون للسيطرة السريرية والوبائية دون ظهور أعراض عليهم حتى الآن. وأخبرت الوزارة في وقت لاحق عن إصابة أخرى لمواطن إسباني وصل إلى الأرجنتين يوم الأربعاء.
وسجلت نحو 20 دولة عمليات تفش للمرض مع أكثر من 200 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.
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