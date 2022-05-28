توقيع مذكرة تفاهم بين تونس ومنظمة الألكسو في مجال التدريب المهني وتبادل الخبرات

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت تونس والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” أمس بتونس مذكرة تفاهم لدعم التعاون في مجال وضع وتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بنظم التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب في المجال.
ووقع مذكرة التفاهم من الجانب التونسي وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، ومن جانب منظمة “الألكسو” مديرها العام محمد ولد عمر.
وأكد الوزير التونسي عراقة علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة في العديد من المجالات وخاصة منها في مجال تطوير النظم التكنولوجية والتعليمية، فيما نوّه محمد ولد عمر بجهود تونس في تطوير ودفع نسق التعاون مع المنظمة خاصة في مجال تطوير قطاع التكوين والتدريب المهني.
واتفق الجانبان على مواصلة دعم العلاقات لتنفيذ البند الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمساعدة في إنتاج المعرفة في الوطن العربي.
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