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اخبار الرياضه السعوديه «الأسد».. عاشق للأبد

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محمد بن مسعود - الدمام - «ومِن الحُب ما قتل»، تنطبق تلك المقولة على النجم الفرنسي هداف الهلال السابق، ولاعب نادي غلطة سراي التركي بافيتيمبي غوميز، الذي حن إلى أروقة «الزعيم»، وزار تدريبات الفريق الأول، ملتقياً زملاء الأمس في حفاوة استقبال جميلة من قبل مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وخلال تلك الزيارة لمران الفريق تصادف التقاؤه مع خليفته، الذي حل بديلاً عنه المهاجم النيجيري أودوين إيغالو، مشيداً الفرنسي غوميز به ووجه له كلمة قائلاً فيها: «سعدت بلقائك يا صديقي، عظيم عظيم عظيم جداً، كلي ثقة بأن تلعب لعب الأبطال، أنا أعلم وأثق بذلك».

ولعب غوميز مع الهلال بين عامي 2018 – 2022، وحقق معه بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين، إضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

وفي نهاية الزيارة منح رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل العضوية الذهبية للنجم الفرنسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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