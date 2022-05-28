اخبار الرياضه السعوديه «الأسد».. عاشق للأبد

وخلال تلك الزيارة لمران الفريق تصادف التقاؤه مع خليفته، الذي حل بديلاً عنه المهاجم النيجيري أودوين إيغالو، مشيداً الفرنسي غوميز به ووجه له كلمة قائلاً فيها: «سعدت بلقائك يا صديقي، عظيم عظيم عظيم جداً، كلي ثقة بأن تلعب لعب الأبطال، أنا أعلم وأثق بذلك».
ولعب غوميز مع الهلال بين عامي 2018 – 2022، وحقق معه بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين، إضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر السعودي.
وفي نهاية الزيارة منح رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل العضوية الذهبية للنجم الفرنسي.
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