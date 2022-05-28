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الشباب يزيد معاناة الرائد بثنائية جونيور

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حقق الشباب فوزاً مستحقاً على مضيفه الرائد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بمدينة الملك عبدالله في بريدة ضمن مباريات الجولة الـ 28 من بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين.

سجل هدفي الشباب محترفه البرازيلي كارلوس جونيور (4 – 31)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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