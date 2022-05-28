الشباب يزيد معاناة الرائد بثنائية جونيور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حقق الشباب فوزاً مستحقاً على مضيفه الرائد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بمدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة الـ 28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سجل هدفي الشباب محترفه البرازيلي كارلوس جونيور (4 – 31)

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