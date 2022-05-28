“هيئة الترفيه” و”أكاديمية MBC” تطلقان النسخة الثانية من “رحلة إبداعية حول المملكة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت “الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع “أكاديمية MBC” عن إطلاقها النسخة الثانية من “رحلة إبداعية حول المملكة” بهدف اكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز مواهب المملكة في قطاعَي الإعلام والترفيه. وفيما تهدف الرحلة الإبداعية إلى تغطية معظم المناطق السعودية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها عبر عدة محطات، تشهد هذه ال تطورات نوعية في المحطات التسع المُزمَعة، أبرزها في حجم وأعداد المشاركين المُرتَقبين ونوعية الاختصاصات المشاركة، فضلاً عن التجهيزات المرافقة لاستيعاب الآلاف من المتقدمين والمتأهّلين ضمن محطات الرحلة الإبداعية، إلى جانب التركيز بشكل مكثّف على تجارب الأداء للمشاركين، وذلك تحت إشراف نخبة من المحكّمين الأساتذة والمختصّين المشهود لهم في قطاعَي الإعلام والترفيه من السعودية وغيرها من بلدان المنطقة.

في هذا السياق، تنطلق المحطة الأولى من مدينة جدة في 29 مايو وتستمر لغاية 31 مايو، حيث تقام تجارب الأداء والفعاليات المرافقة في جامعة عفّت، وتشمل فئات إعلامية وإبداعية متنوعة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الغناء والتمثيل وصناعة الأفلام والتقديم وغيرها، فيما تقدِّم الفعاليات وتجارب الأداء في محطة جدة الإعلامية السعودية سهى الوعل.

يذكر أن محطات الرحلة الإبداعية بنسختها الثانية ستأتي تباعاً في كل من جدة، جازان، أبها، العلا، تبوك، حائل، الخبر، الاحساء، والرياض.