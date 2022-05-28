حقيقة تسبب الجرعة الثالثة من لقاح فايزر في الإصابة بالعجز والتحول الجنسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نفى حساب هيئة مكافحة الشائعات ما تردد عن تحذير منظمة الصحة العالمية من الإصابة بالعجز الجنسي لمن تلقى الجرعة الثالثة من لقاح فايزر . وأوضحت الهيئة أن التصريح المتداول والمنسوب لمنظمة الصحة العالمية بعنوان “من تلقى الجرعة الثالثة من لقاح فايزر معرّض للإصابة بالعجز والتحول الجنسي” غير حقيقي ولم يصدر من المنظمة.

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