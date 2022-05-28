صلاح: نهائي دوري الأبطال مباراة ثأرية.. وفي ذهني أنا الأفضل في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

جدد محمد صلاح هداف ليفربول الحديث عن الثأر من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس غدا السبت، كما أقر بأنه يعتبر نفسه أفضل لاعب في العالم “داخل ذهنه”.

ومنذ تحديد المواجهة بين العملاقين الإنجليزي والإسباني قال صلاح في عدة مناسبات إنه يتطلع للثأر من ريال عقب الخسارة في نهائي 2018 في كييف.

وخرج صلاح مبكرا في هذه المباراة متأثرا بإصابة في الكتف عقب التحام مع سيرجيو راموس قائد ريال السابق، وترك الملعب باكيا، وسط مخاوف آنذاك من غياب النجم المصري عن كأس العالم في روسيا.

وقال صلاح في مقابلة لمحطة (بي.تي.سبورت) مع ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق “نعم إنها مباراة ثأرية بعد ما حدث في كييف حين خرجت بعد 30 دقيقة، لكن أتحدث عن الثأر من منظور جيد وليس بالمعنى السيء”، وأضاف “مدريد يبقى مدريد وهو الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة ويعرف كيف يفوز، لكن أعتقد أنني اذا بقيت في الملعب (في 2018) كان يمكننا الفوز”.

وعن زيادة الرغبة في تحقيق اللقب القاري عقب ضياع حلم الرباعية هذا الموسم بخسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير لصالح مانشستر سيتي، قال “ليفربول متحفز بشكل أكبر: “اعتقد أن هذا بسبب الطريقة التي خسرنا بها الدوري، لكن سيتي فريق مذهل أيضا ويتمتع بمدرب جيد وحسم الفوز في ست أو سبع دقائق (على أستون فيلا في الجولة الأخيرة 3-2 بعد التأخر 2-صفر)”.

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وواصل “شعرت بإحباط مثل الجميع داخل غرفة الملابس، احتفلت بهدفي (أمام ولفرهامبتون في نفس التوقيت) لأنني كنت أعرف قبل نزولي بديلا أن سيتي متأخر 2-صفر، ثم سألت الجمهور وعرفت أنه تقدم وشعرت بخيبة أمل على الفور، كنت احتفل ظنا أنه هدف التتويج حتى أدركت هذه اللحظة”.

وشدد على أنه يعتبر نفسه الأفضل في العالم لكن لا يصرح بذلك عادة أمام وسائل الإعلام.

وتابع “في ذهني اعتبر نفسي من الأفضل في العالم ولا اختار أحدا أفضل مني داخل عقلي، لا أنشغل اذا اختير لاعب غيري. احترم ذلك، لا أقول أمام وسائل الإعلام إنني أفضل لاعب، لكن في ذهني أرى أنني الأفضل دائما”.

وأشار إلى أنه حفز نفسه ليحقق الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة، وشرح قائلا “في المرة الأولى فزت على هاري كين، وكان الهداف في مرتين سابقتين، لذا قلت لنفسي لم لا أفوز مجددا؟، وبعد الحذاء الذهبي الثاني قلت لنفسي يمكنني الفوز أربع أو خمس مرات.

“خلال خمس سنوات نافست خمس مرات على جائزة الهداف، في العام الماضي اجتهدت بجنون لأكون الهداف وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة أيضا وحققت ذلك”.